Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Максим Забелин ушел в отставку

Соответствующее распоряжение № 1928-р подписано сегодня Дмитрием Медведевым.

«Освободить Забелина Максима Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Максим Забелин проработал на должности заместителя руководителя ФМБА чуть больше года, на должность он был назначен в начале апреля 2017 г.

Максим Забелин в 2002 г. закончил факультет подготовки врачей для Военно-воздушных сил Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 2008 г. закончил клиническую ординатуру по специальности «Хирургия» в Государственном институте усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации.

В 2009 г. после увольнения из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, работал в Департаменте здравоохранения г. Москвы врачом хирургом, онкологом, заведующим отделением многопрофильного стационара.

В 2013-2015 годах занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер».

В 2015 г. назначен заместителем генерального директора — главным врачом ФГБУ «Государственный научный центр — Российской Федерации Федеральный Медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» ФМБА России.

В 2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук, на тему: «Синдром внутрибрюшной гипертензии в неотложной абдоминальной хирургии».

С 2007 г. занимается преподавательской деятельностью. Автор 5 изобретений, более 150 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе двух монографий и семи учебных пособий.

Елена Григорьева

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