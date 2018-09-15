FDA одобрило препарат AstraZeneca для лечения редкой формы рака крови

В FDA объявили об одобрении препарата Lumoxiti компании AstraZeneca Plc («АстраЗенека Пи-Эл-Си») для лечения волосатоклеточного лейкоза – медленно развивающейся формы рака крови, сообщает агентство Reuters.
Указанный препарат ободрен для лечения трудноизлечимой или рецидивирующей формы заболевания у пациентов, ранее получивших не менее двух курсов терапии.
Инструкция по медицинскому применению Lumoxiti содержит специальное предостережение о риске развития синдрома повышенной проницаемости капилляров, а также гемолитико-уремического синдрома.
Волосатоклеточный лейкоз – редкая форма рака крови, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество B-клеток.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik