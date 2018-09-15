ГК «БИОТЭК» лидирует по показателям прироста среди производителей ОТС препаратов в рейтинге RNC Pharma

По показателю прироста в ТОР–10 корпораций-производителей ОТС препаратов за январь–июль 2018 г. лидирует группа компаний «Биотэк». Максимальную динамику в портфеле компании показали препараты «Цитрамарин» (отгрузки в упаковках выросли в 14 раз) и «Аскорутин» (в 7,2 раза) производства ОАО «Марбиофарм».

Также, по данным аналитической компании RNC Pharma, «БИОТЭК» вошел в TOP–15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1–2 кв. 2018 г., заняв в рейтинге 9–ю позицию с ростом доли на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП до 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник публикации: ГК «Биотэк»

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