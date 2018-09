Названы лидеры рейтинга аптечных сетей за первое полугодие 2018 года ГК «БИОТЭК» лидирует по показателям прироста среди производителей ОТС препаратов в рейтинге RNC Pharma » Sanofi создает два новых глобальных подразделения Компания Sanofi («Санофи») объявила о переориентации двух международных подразделений с целью концентрации ресурсов на развитых и развивающихся рынках, сообщает BioSpace. Компания планирует создание нового Глобального подразделения препаратов для оказания первичной медицинской помощи (Primary Care unit). Для этого будут объединены продуктовые портфели существующего подразделения противодиабетических и сердечно-сосудистых препаратов (Diabetes and Cardiovascular unit) и подразделения признанных на рынке препаратов (Established Products unit), которое в настоящее время входит в состав Глобального подразделения препаратов, разрешенных к продаже обычными торговыми предприятиями, и развивающихся рынков (General Medicines & Emerging Markets unit). Ресурсы и деятельность нового подразделения будут сфокусированы на развитых рынках. Исполнительным вице-президентом нового подразделения Primary Care назначен Дитер Вайнанд, который приступит к работе с 1 ноября. Г-н Вайнанд – гражданин США с 30-летним опытом работы в фармотрасли. Он занимал руководящие позиции в компаниях Warner-Lambert («Уорнер-Ламберт»), Pfizer («Пфайзер») и Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Скуибб»). Его последняя должность – руководитель Дивизиона лекарственных препаратов (Pharmaceuticals division) в компании Bayer («Байер»). До этого он являлся президентом Отделения глобальной коммерциализации и управления продуктовым портфелем (Global Commercialization & Portfolio Management) в компании Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. («Оцука Фармасьютикал Девелопмент энд Коммершиализейшн, Инк.»). Штефан Эльрих, в настоящее время возглавляющий подразделение Diabetes and Cardiovascular в Sanofi, переходит в Bayer AG в качестве члена совета директоров и руководителя дивизиона Pharmaceuticals. Таким образом, происходит что-то вроде «обмена активами» применительно к руководству компаний Bayer и Sanofi. Г-н Эльрих, имеющий гражданство Германии, начал свою карьеру в Bayer в 1992 г. В Sanofi он возглавлял глобальный бизнес франчайзинговых противодиабетических препаратов, начиная с июня 2016 г. Свою текущую должность в Sanofi он занимает с ноября 2017 г. Второе новое подразделение будет называться Подразделение по работе в Китае и на развивающихся рынках (China & Emerging Markets). Его возглавит Оливье Шармей, в настоящее время являющийся руководителем глобального подразделения General Medicines & Emerging Markets. Это подразделение сфокусируется на том, что в Sanofi называют «уникальными характеристиками и огромными возможностями роста на развивающихся рынках, в частности, в Китае, который для компании является вторым по объему рынком в мире после США». Ожидается, что работа этого нового подразделения стартует в начале следующего года. Г- н Шармей, гражданин Франции, начал свою карьеру в Banque de l’Union europeenne, где проработал с 1989 до 1994 г. Он пришел в Sanofi Pharma в 1994 г. на должность руководителя отдела по развитию бизнеса. В 2006 г. он возглавил деятельность компании в азиатском регионе, а в 2008 г. – в Японии. Кроме того, с февраля 2009 г. он руководил подразделением вакцин в азиатско-тихоокеанском регионе и Японии. С января 2011 г. г-н Шармей руководил подразделением Sanofi Pasteur («Санофи Пастер»), исполнительным вице-президентом которого он является с середины 2015 г. Три остальных глобальных подразделения Sanofi – Sanofi Genzyme («Санофи Джензайм»), Sanofi Pasteur и Consumer Healthcare не претерпят изменений. Татьяна Кублицкая

