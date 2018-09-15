Boehringer Ingelheim приобретает ViraTherapeutics

Немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм) использовала свое право на приобретение всех акций австрийской компании ViraTherapeutics GmbH, специализирующейся на разработке онколитических вирусов, сообщает PharmaTimes.
ViraTherapeutics продолжит работу в Инсбруке (Австрия) уже в качестве подразделения Discovery Research компании Boehringer Ingelheim.
Основной разработкой ViraTherapeutics является VSV-GP (вирус везикулярного стоматита, VSV) с модифицированным гликопротеином. Ведутся исследования препарата как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами.
VSV-GP показал обнадеживающие результаты в процессе доклинических исследований, в т.ч. в комбинации с ключевыми иммуномодуляторами, разрабатываемыми Boehringer Ingelheim.
Илья Дугин
pharmvestnik