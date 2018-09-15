Аптечная сеть «Алия-Фарм» перешла к новому владельцу

Самарская сеть аптек «Алия» сменила собственника.

Новый хозяин ООО «Алия Фарм» Мазгут Камалетдинов – человек в фармацевтических кругах неизвестный. Судя по данным rusprofile.ru, ранее он занимался розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынке, но в феврале 2017 г. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

С 2003 г., практически с момента основания, владельцем фармритейлера был Фахрутдин Канюкаев. На конец 2017 г. предприятие вошло в рейтинг топ-200 с 141 аптекой и средним чеком в 520 руб. При этом на самом сайте компании приведены адреса лишь 10 аптек, а в двух действующих лицензиях – 20. Оперативно получить комментарий у нового собственника по поводу числа объектов, входящих в сеть, стоимости сделки, а также планов по развитию компании не удалось.

Эксперты убеждены, что данная сделка вписывается в общефедеральный тренд, вызванный снижением прибыльности фармацевтического розничного бизнеса на фоне падения покупательского спроса и усиления конкуренции с крупными дискаунтерами.

Екатерина Погонцева

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