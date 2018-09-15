Правительство Индии запретило производство и продажу 328 комбинированных препаратов

Запрет был одобрен активистами здравоохранения, обеспокоенными неправильным использованием лекарств и распространением устойчивости к антибиотикам. Министерство здравоохранения Индии сочло эти комбинации иррациональными и небезопасными. К примеру, в список запрещенных вошли препараты, имеющие в составе: Cefixime + Azithromycin, Ofloxacin + Ornidazole, Metronidazole + Norfloxacin, Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine.

Противостояние между фармпроизводителями и Министерством здравоохранения Индии началось еще в 2016 году. Тогда была запрещена или ограничена продажа около 350 комбинированных лекарственных препаратов с фиксированными дозами действующих веществ. МЗ Индии заявило, что сочетание ингредиентов в этих препаратах не имеет терапевтической ценности и приносит больше вреда, чем пользы.

Однако, по решению Верховного суда Индии данный вопрос был отправлен на повторное рассмотрение в Технический консультативный совет по лекарственным средствам. В результате Министерство здравоохранения Индии установило, что «комбинации действующих веществ 328 препаратов не имеют терапевтического обоснования и могут представлять большой риск для пациентов, поэтому производство и продажа таких препаратов должна быть немедленно прекращена».

Президент индийской ассоциации производителей лекарств, Deepnath Roychowdhury, сказал, что этот приказ окажет существенное влияние на производителей, так как объем продаж препаратов, входящих в список запрещённых, составляет около 16 миллиардов рупий (222 миллиона долларов США) в год.

В целом, комбинированные препараты используются для улучшения приверженности пациентов к курсу терапии, ведь пациенту легче принимать один препарат, вместо двух или трех. Однако непоследовательное применение законов о лекарствах в Индии привело к распространению нерациональных комбинаций.

Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана со ссылкой на indianexpress.com

pharm.reviews