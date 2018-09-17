Китайский ученый признал свою вину в попытке кражи коммерческой тайны у GlaxoSmithKline

Китайский ученый Тао Ли признал в федеральном суде США свое участие в краже коммерческой информации у британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), сообщает The Washington Post.

В его задачу входило создание компаний в Китае для перепродажи украденных данных.

Двумя неделями ранее бывшая высокопоставленная сотрудница GSK Юй Сюэ, работавшая в исследовательском центре компании в Филадельфии, также призналась в краже коммерческой тайны у своего работодателя.

По версии следствия, Юй Сюэ «сливала» конфиденциальную информацию другим участникам мошеннической схемы, которые основали в Китае компанию Renopharma для ее последующей перепродажи.

В деле фигурируют еще три участника.

Илья Дугин

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