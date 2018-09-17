Минэкономразвития хочет поставить заслон «вечнозеленым патентам» в фармотрасли

Минэкономразвития разработало изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации изобретений, и их форм и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные ведомственным приказом от 25 мая 2016 г. № 316.

В практике патентования изобретений в фармацевтической отрасли встречаются изобретения, которые могут быть отнесены к категории «вечнозеленых патентов», если под данным определением понимать предположительно те же фармацевтические композиции, но охарактеризованные иными признаками.

Такие композиции отличаются от уже известных одним или несколькими признаками.

Так, в соответствии с поправками не следует для характеристики композиции в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся (например, условия и режимы использования этой композиции в каком-либо процессе, способе); количественный (измеряемый или рассчитываемый) параметр, характеризующий одно или более свойств композиции, в случаях, когда этот параметр является отличительным признаком в характеристике композиции в независимом пункте формулы (например, параметры прочности ламинирования, сопротивления растрескиванию при напряжении, фармакокинетического профиля и т.п.), технический результат, проявляющийся при изготовлении или использовании композиции.

Согласно разработанным изменениям, указанные признаки не учитываются при оценке патентоспособности на соответствие условию патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень».

В Минэкономразвития считают, что предложенный подход позволит избежать «двойного» патентования уже известных композиций или их применения.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 27 сентября 2018 г. на сайте regulation.gov.ru

Елена Сидорова

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