Троицкий йодный завод проиграл иск к экс- гендиректору предприятия о взыскании 2,7 млн рублей

Троицкий йодный завод не смог взыскать с бывшего директора предприятия Михаила Кравчука 2,7 млн руб. – убытки в виде утраты имущества, которые были обнаружены в ходе инвентаризации уже после увольнения ответчика. Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить заявленные исковые требования.

АО «Троицкий йодный завод» было зарегистрировано в качестве юридического лица в 2003 году, единственным акционером является Российская Федерация в лице ТУ Росимущества в Краснодарском крае. В мае прошлого года распоряжением ТУ были прекращены полномочия генерального директора завода Михаила Кравчука, а в июне произведена инвентаризация, по результатам которой была зафиксирована недостача нескольких водоводов, линий электропередач к скважинам и шаровых мельниц. Предприятие обратилось с иском в суд о возмещении материального ущерба бывшим руководителем АО.

В ходе судебного рассмотрения истец не смог пояснить, почему инвентаризация проводилась в отсутствие материально-ответственного лица и без его уведомления. Тогда сторонам было предложено провести совместный осмотр земельного участка, на котором расположены спорные объекты с фото- или видеофиксацией. И тут оказалось, что водоводы никуда не делись – они размещены под землей на участке завода, а шаровые мельницы находятся на ответственном хранении ООО «Южфарм», которое готово передать их по первому требованию.

«Поскольку доказательства выбытия товарно-материальных ценностей вследствие неправомерных действий бывшего руководителя АО в материалы арбитражного дела не представлены, у суда отсутствуют основания полагать наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и предполагаемыми истцом убытками», – говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края, вынесенном 13 сентября.

Напомним, что в отношении Михаила Кравчука также ведется расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Екатерина Погонцева

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