Пробиотек отчитался о клинических исследованиях II-III фаз за 2017-2018 гг.

Группа компаний Пробиотек, в которую входит виварий, клинический центр, биоаналитическая лаборатория и CRO, отчиталась о проведенных исследованиях II-III фазы за 2017-2018 годы. По словам руководства, Пробиотек увеличил долю исследований, а в ряде случаев даже сумел перевыполнить ожидаемые прогнозы.

Так, к началу сентября 2018 года в компании организовано «под ключ» и завершено 9 клинических исследований II-III фазы. Три из них — по оригинальным препаратам и комбинациям. Исследования проводились в 6 терапевтических областях — неврологии, ревматологии, дерматологии, инфекционным болезням, гастроэнтерологии и травматологии.

Рост объясняется доверием со стороны производителей по ряду причин — это согласованность бизнес-процессов, квалифицированный персонал с опытом от 10 лет и отсутствие отказов в принятии отчета в Минздраве. Отдельно стоит отметить введение новых услуг — процедуры научного консультирования и сопровождения при проверках Росздравнадзора.

«В настоящий момент Пробиотек продолжает развивать приоритетное для компании направление — комплексные исследования оригинальных препаратов и комбинаций от этапа доклинических и клинических исследований ранних фаз до государственной регистрации.

Так, сейчас мы набираем пациентов в 4-е клинических исследования: два исследования II фазы для оригинальных препаратов, оригинальной комбинации и воспроизведенного препарата III фазы с участием более 700 пациентов». — отмечает Владимир Писарев, директор ГК Пробиотек.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»

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