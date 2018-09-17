ГК «Регион» приобрела 14% аптечной сети «36,6»

Стало известно, сколько именно акций ПАО «Аптечная сеть «36,6» приобрела группа компаний «Регион». В официальных бумагах компании говорится о 14% акций.

Согласно сообщению компании, новый совладелец ПАО «Аптечная сеть 36,6» появился 24 ноября 2017 г. Им стал Сергей Судариков — совладелец ГК «Регион». Пакетом ценных бумаг аптечной сети он владеет через ряд своих компаний. Сейчас, в соответствии с данными СПАРК и бумагами ПАО «Аптечная сеть 36,6», 14% приобрело ООО «Регион Портфельные инвестиции», которое является дочерней компанией ООО «Долгосрочные инвестиции», этим обществом владеет кипрская компания Whpa Limited, принадлежащая г-ну Сударикову.

Как сообщал ранее «ФВ», до декабря 2017 г. мажоритарным акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» была кипрская компания Palesora с долей 45,02% акций. Часть пакета — 28% — продана другой кипрской фирме Paneario Holdings, ее владельцы не известны. В 2016 г. Walgreens Boots Alliance купила 15% сети. По данным Московской биржи, в свободном обращении находится 6%, однако, по данным «ФВ», эта доля меньше — примерно 2,5%. Таким образом, владельцы еще 37% (или 40%) не известны. Ранее через свои компании различными пакетами «36,6» в разное время владел банкир Роман Авдеев, однако какова его доля сейчас не известно. В то же время часть активов компании находится в залоге у Московского кредитного банка Романа Авдеева.

Доли акционеров могут измениться. ПАО «Аптечная сеть 36,6» готовится к выпуску 6 млрд дополнительных акций, таким образом акционерный капитал увеличится на 72%. Если покупка в рамках допэмиссии будет проходить по рыночной цене, то аптечная сеть может привлечь 30,6 млрд руб.

Елена Калиновская

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