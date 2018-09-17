«Аптечная сеть 36,6» частично раскрыла данные о новых владельцах

ИК «Алгоритм» группы «Регион» в ноябре 2017 года получила 11,32% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» – примерно в это же время из состава акционеров вышли Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. На середину августа 2018 года структуры «Региона» распоряжались 14% акций сети, говорится в опубликованных «36,6» материалах.

«Аптечная сеть 36,6» 14 сентября 2018 года раскрыла данные о своих акционерах, относящихся к группе «Регион». С 17 августа 2018 года 14% акций находятся в косвенном распоряжении ООО «Долгосрочные инвестиции», бенефициаром которого является основной владелец группы «Регион» Сергей Судариков.

Единоличный собственник «Долгосрочных инвестиций» – кипрская WHPA Limited, полностью принадлежащая Сергею Сударикову.

Прошлой осенью, 29 ноября 2017 года, из состава акционеров «36,6» вышла кипрская Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Компании тогда принадлежало 40% акций «36,6». Из них 28% перешли к кипрской Paneario Holdings Limited, конечный бенефициар которой неизвестен: компания, записанная в 2017 году на юриста Филиппа Ленерта, сейчас принадлежит Dokahuty Finance Inc с Маршалловых островов. Информация о новом владельце еще 12% ранее принадлежавших Palesora акций не раскрывалась.

Как стало известно из опубликованных «36,6» материалов, 24 ноября 2017 года 11,32% акций сети получила ИК «Алгоритм», входящая в группу «Регион». При этом у структур Сергея Сударикова уже было 3,21% «36,6».

В совете директоров «36,6» на сегодняшний день участвуют два представителя группы «Регион» – Павел Шадрин, замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции», и Алексей Аболяев, гендиректор одной из структур холдинга – ООО «Регион портфельные инвестиции».

ПАО «Аптечная сеть 36,6» в сентябре 2018 года объявило о планах увеличить уставный капитал в 3,6 раза через допэмиссию на 6 млрд рублей. Это позволит сети привлечь около 30 млрд рублей исходя из рыночной стоимости пакета. Примерно столько «36,6» должна Московскому кредитному банку. Концерн «Россиум» основного владельца МКБ Романа Адвеева тоже акционер «36,6». Еще 15% акций сети – у американской Walgreens Boots Alliance.

В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» по итогам 2017 года «36,6» заняла второе место с оборотом 52,1 млрд рублей.

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