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Узбекистан хочет сократить лицензируемые виды фармацевтической деятельности

На СОВАЗе обсуждается проект изменений и дополнений в статью 16 закона «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности».

Напомним, согласно данному закону, а также Перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. Однако на какие именно бизнес-операции требуются специальные разрешения, уточняется в 2-х подзаконных актах:

  • Положение о порядке лицензирования розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  • Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности, кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Согласно проекту предлагается упразднить лицензии по 2-м из 7-ми видам фармацевтической деятельности:

п/п

Наименование

Что останется/упразднят
1. Производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Останется
2. Оптовая реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения
3. Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения
4. Изготовление лекарственных средств и изделий медицинского назначения
5. Фасовка и оптовая реализация лекарственного сырья растительного происхождения
6. Научно-исследовательская работа по созданию лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Упразднят
7. Контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Поправки направлены на исполнение указа Президента от 11.04.2018 г. № УП–5409.

Проект подготовлен на государственном языке и может быть изменен, дополнен либо отклонен.

Самир Латыпов
norma.uz

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Сентябрь 17, 2018 | Просмотров: 74