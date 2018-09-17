Узбекистан хочет сократить лицензируемые виды фармацевтической деятельности

На СОВАЗе обсуждается проект изменений и дополнений в статью 16 закона «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности».
Напомним, согласно данному закону, а также Перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. Однако на какие именно бизнес-операции требуются специальные разрешения, уточняется в 2-х подзаконных актах:
- Положение о порядке лицензирования розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности, кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Согласно проекту предлагается упразднить лицензии по 2-м из 7-ми видам фармацевтической деятельности:
|
№
п/п
|
Наименование
|
Что останется/упразднят
|1.
|Производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|
Останется
|2.
|Оптовая реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|3.
|Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|4.
|Изготовление лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|5.
|Фасовка и оптовая реализация лекарственного сырья растительного происхождения
|6.
|Научно-исследовательская работа по созданию лекарственных средств и изделий медицинского назначения
|
Упразднят
|7.
|Контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Поправки направлены на исполнение указа Президента от 11.04.2018 г. № УП–5409.
Проект подготовлен на государственном языке и может быть изменен, дополнен либо отклонен.
Самир Латыпов
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