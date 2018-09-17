Узбекистан хочет сократить лицензируемые виды фармацевтической деятельности

На СОВАЗе обсуждается проект изменений и дополнений в статью 16 закона «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности».

Напомним, согласно данному закону, а также Перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. Однако на какие именно бизнес-операции требуются специальные разрешения, уточняется в 2-х подзаконных актах:

Положение о порядке лицензирования розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности, кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Согласно проекту предлагается упразднить лицензии по 2-м из 7-ми видам фармацевтической деятельности:

№ п/п Наименование Что останется/упразднят 1. Производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения Останется 2. Оптовая реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения 3. Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения 4. Изготовление лекарственных средств и изделий медицинского назначения 5. Фасовка и оптовая реализация лекарственного сырья растительного происхождения 6. Научно-исследовательская работа по созданию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Упразднят 7. Контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Поправки направлены на исполнение указа Президента от 11.04.2018 г. № УП–5409.

Проект подготовлен на государственном языке и может быть изменен, дополнен либо отклонен.

Самир Латыпов

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