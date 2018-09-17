Roche опять признана самой устойчивой в фармсекторе согласно индексам Доу-Джонса

Уже десятый год подряд компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) признается самой устойчивой компанией в категории «Фармацевтические показатели» согласно индексам устойчивости Доу-Джонса (DJSI). Включение в индексы Доу-Джонса осуществляется по результатам глубинного анализа экономических, экологических и социальных показателей. Индексы DJSI служат ориентиром для инвесторов, учитывающих показатели устойчивости в формировании своих портфелей.

«Рош» сохраняет свое лидерство благодаря превосходной стратегии обеспечения устойчивого развития, которая полностью интегрирована в бизнес-процессы и культуру компании.

«Мы очень гордимся тем, что наши усилия, направленные на обеспечение устойчивости, вновь получили признание, – говорит главный исполнительный директор Группы компаний «Рош» Северин Шван. – Наш самый важный вклад в здоровье общества – это развитие лекарственных препаратов и средств диагностики, которые значительно улучшают жизнь людей. Открытый и конструктивный диалог с другими компаниями, университетами, врачами и пациентами играет здесь важную роль в понимании потребностей наших партнеров в сфере здравоохранения и позволяет нам, взаимодействуя с ними, ускорить разработку и создание новых медицинских решений».

Один из примеров такого партнерства – взаимодействие «Рош» с Фондом Майкла Дж. Фокса для исследований болезни Паркинсона (MJFF). Начиная с 2010 года, «Рош» активно поддерживает Инициативу по выявлению маркера прогрессирования болезни Паркинсона (PPMI) в рамках сотрудничества между компаниями, некоммерческими организациями и частными лицами. Благодаря этому партнерству «Рош» скоро предложит участникам исследования доступ к своей цифровой платформе биомаркеров, которая контролирует симптомы прогрессирования заболевания. Обезличенные данные, собранные с помощью этой технологии, будут регулярно публиковаться в рамках PPMI и станут доступны для всего исследовательского сообщества – в том числе и для конкурентов компании «Рош». Есть надежда, что, сделав это, мы сможем лучше исследовать прогрессирование болезни, ускорить клинические разработки и добиться прогресса в лечении болезни Паркинсона. Такие партнерские отношения необходимы для развития медицины, так как помогают ускорить клинические исследования и быстрее предоставить пациентам так необходимое лечение.

Компания «Рош» была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. Тридцать препаратов «Рош», в том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

gmpnews