На 2019 год ставим амбициозную задачу по производству продукции на 10 млрд рублей

За последние несколько лет в России открылись более десяти фармацевтических заводов, а объем выпуска лекарств увеличился почти в 2,5 раза. Одним из новых предприятий стал и завод «Нанолек» в Кировской области. На него возлагаются большие надежды по производству наукоемких и высокотехнологичных препаратов. К 2020 году выручка «Нанолека» должна вырасти почти в три раза. В фармлощадку в Левинцах планируется вложить до трех миллиардов, рассказывает Михаил Некрасов, генеральный директор ООО «Нанолек».

Понятно, что у бизнесмена вашего уровня есть какие-то вполне конкретные причины для занятия политикой. Почему вы решили баллотироваться в региональное Заксобрание?

Я уверен, что если наше достаточно большое предприятие зашло на эту территорию, что если здесь живут люди, которые у нас работают, мы должны из первых рук знать те проблемы, которые есть у людей. Мы должны иметь возможность влиять на решение этих проблем. Для развития нашего предприятия нужно понимать, какие есть проблемы у региона. В таком контексте взаимодействие бизнеса и власти выглядит полностью логично и обосновано.

Нам важно, чтобы те законы, которые принимаются в Законодательном собрании, способствовали развитию биофармацевтической отрасли и нашего предприятия в частности. Сейчас биотехнологии — это одно из стратегических направлений. И если развитие компании «Нанолек» будет идти успешно, то это станет вкладом в экономическое развитие Кировской области в целом.

Какую повестку вы планируете продвигать в региональном парламенте?

Я вижу своей задачей привести на территорию Оричевского района дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры. Нам очень важно согласовать развитие нашего предприятия со стратегией развития всей фармацевтической отрасли России. Поэтому мы планируем и дальше расширять наши производственные мощности на площадке Киров-200 [Левинцы], чтобы перейти на выпуск субстанций для производства лекарств. Понятно, что для реализации этих планов, необходимо комплексное развитие территории, необходимы крупные инвестиции в инфраструктуру даже не регионального, а федерального уровня. Для этого нужно работать над включением территории в существующие федеральные программы моногородов, индустриальных парков, территорий опережающего развития.

Как сейчас обстоят дела на «Нанолеке»?

Основное стратегическое направление — это производство вакцин. Сейчас мы освоили производство инактивированной противополиэмилитной вакцины. В 2017 году мы выпустили 1,5 млн доз, которые покрыли потребность российского рынка в этом препарате. В текущем году мы планируем выпустить также около 2 млн доз. Это не просто упаковка, мы освоили стерильный розлив. Да, пока мы вынуждены закупать в Нидерландах необходимые для ее выпуска антигены, но уже приступили к собственным разработкам, чтобы и их производить именно в России.

Уже четыре года мы также разрабатываем новый тип вакцины от гриппа, так называемую культуральную вакцину. Дело в том, что сейчас 98% рынка занимают вакцины, сырье для производства которых выращивается на куриных эмбрионах. Но когда речь заходит о птичьем гриппе, то по старой технологии действующую вакцину уже не сделать. Работа над новыми препаратами такого уровня — это очень не быстрый процесс. По нашим оценкам потребуется еще около двух лет для того, чтобы наладить массовое производство.

Для «Санофи-Пастер» мы упаковываем пятивалентную вакцину «Пентаксим», с 2019 года начнем ее стерильный розлив. Поэтому в планах работа и над собственными антигенами для многокомпонентных вакцин. Но пока это только планы, для этого нужны будут серьезные инвестиции.

Над какими направлениями помимо вакцин вы работаете?

На этапе строительства кризис сделал необходимым сократить часть программы, которая касается онкопрепаратов. Но сейчас мы вплотную подошли к решению этой задачи. Полагаю, что в следующем году мы сможем начать финансирование по производства препаратов онкологического ряда. У нас уже есть партнеры для работы в этом направлении.

Кроме этого, есть и большие планы по работе над вич-препаратами нового поколения. В следующем году мы планируем вывести на рынок три из них, включая два препарата нашей собственной разработки.

Вы упомянули о планах по новым инвестициям. Расскажите подробней.

Мы сейчас активно участвуем в разработке федеральной программы «Фарма-2030». Она нацелена не только на размещение в России отдельных стадий производства, но и на полную локализацию. Более того, перед отраслью ставится задача работы на экспорт.

По предварительным оценкам федеральный проект по полной независимости в сфере иммунобиологических препаратов оценивается в 57 млрд рублей. Государство предусматривает частичное софинансирование проектов, которые сейчас развивают фармкомпании. Мы в «Нанолеке» оцениваем свою потребность в инвестициях до 2024 года в сумму около 13 млрд рублей. Хотелось бы, чтобы государственные субсидии составили около половины.

Есть ли в этих планах вложения именно на территории нашей области?

Конечно, они предполагают и расширение нашего производства на площадке Киров-200 [Левинцы]. Если все будет складываться в соответствии с позитивным сценарием, то в наши мощности в Кировской области необходимо будет инвестировать 2,5–3 млрд рублей.

На какие объемы производства в денежном выражении уже удалось выйти?

В прошлом году наш оборот составил около 3,5 млрд рублей. В 2018 году мы хотим выйти на 6 млрд. На 2019 год ставим амбициозную задачу по производству продукции на 10 млрд рублей. Мы пока не видим серьезных рисков, которые бы помешали достижению этих целей.

Для нашего региона это очень солидные цифры…

Это только оборот. Для региона гораздо важней показатель прибыли, с которой уплачиваются налоги. За шесть лет строительства мы накопили «убытки прошлых лет». Сейчас работаем над тем, чтобы они постепенно сошли на нет и появилась возможность говорить о прибыли. В 2018 году рассчитываем выйти на операционную безубыточность и со следующего года начать окупать наш проект.

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