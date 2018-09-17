Чтобы не было срывов в сроках поставок лекарств, нужно объявлять конкурс заблаговременно

Для того, чтобы фармкомпании не нарушали сроки поставки лекарств, необходимо заблаговременно объявлять соответствующие конкурсы, заявил RNS глава совета директоров и совладелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик, комментируя информацию о том, что ФАС возбудила дела по подозрению Минздрава и «Р-Фарм» в сговоре.

«Там все не так просто, не так однозначно. Для того, чтобы этого (срывов сроков поставок препаратов. – RNS) не случилось, есть понятные, логичные предложения, а именно: объявлять конкурс за полгода, заблаговременно. Тогда будет и конкуренция, и никаких не будет подозрений в сговорах», — сказал он.

Репик напомнил, что госзакупки лекарств сейчас все больше идут «по пути централизации», основным покупателем в них является Минздрав.

«У тебя два варианта: либо ты не производишь товар до момента пока не выиграл конкурс, и тогда, если тебе нужно поставить потом через 4 дня, ты срываешь поставки, за что и ФАС, и Минздрав начинают обращаться и в суды, и критиковать, и все остальное. Второй вариант: ты заранее производишь, тогда ты должен быть уверен, что никто больше не произвел, тогда ты начинаешь смотреть по косвенным признакам… пытаться смотреть, анализировать, какие у тебя риски», — пояснил он.

Репик отметил, что «получается замкнутый круг: либо у тебя резко буду расти цены, цены у нас государство регулирует сверху, либо, соответственно, снижается уровень конкуренции, потому что, если я вижу, что кто-то уже произвел или ввез товар, по косвенным признакам я уже решение о производстве не приму по крайней мере до того момента, пока не выиграю».

«Дальше, если я понимаю, что я не успею его произвести в срок, то я буду сталкиваться со всеми санкциями, а тут прибежит регулятор один к другому и скажет: вы разрешаете поменять товар, если не успели произвести, а тут разрешаете сбой срока и не расторгаете контракт, не вносите в «черные списки», — добавил глава совета директоров «Р-Фарм».

По мнению Репика, внесение компании «Р-Фарм» в черные списки можно назвать «геноцидом».

«Давайте внесем “Р-Фарм” в “черные списки”, давайте посмотрим, как это скажется на демографическом показателе через полгода. К сожалению, надо признать, что просто, когда 5 с лишним тысяч человек делают все от них зависящее для того, чтобы у нас люди были здоровы, а в ряде случаев просто живы, взять этот коллектив и запретить ему работать по профильному направлению, мне кажется, это знаете, геноцид», — заявил Репик.

Репик признал, что компания допустила «определенного рода задержки поставок в прошлом году по антиретровирусной терапии (препараты для больных ВИЧ – RNS), в общем, собственно, объемы штрафов в результате сказывались, они были заметны: миллионы, десятки миллионов рублей».

«По факту, самое главное, что я могу сказать, что ни один человек не оказался в ситуации, что у него не было продукта тогда, когда он был нужен. То есть мы все риски сняли, ценой неимоверного напряжения нашей логистической цепи, нашей компании, многие сняли за счет, абстрактно, убыточных для себя операций. У нас там самолеты летали отдельно туда, куда обычно машины ездят», — добавил он.

Автор фото: Татьяна Меель, Росконгресс

gmpnews