Возможен ли фриланс в LifeScience?

По данным исследования KellyServices, более 80% сотрудников сферы LifeScience предпочли бы дистанционную занятость.

В пользу удаленной работы чаще всего приводятся следующие аргументы:

— соблюдение баланса работы и личной жизни: работая из дома, можно больше успевать в течение дня;

— работодатели не тратят бюджет на обеспечение рабочего места в офисе, а значит, могут сэкономить на расходах;

— удаленная работа часто дает возможность совмещать несколько проектов, позволяя расширять экспертизу сотрудника.

Еще несколько лет назад строчка в резюме «частное консультирование» вызывала у рекрутеров фармкомпаний подозрение, насколько соискатель готов работать в рамках крупной корпорации, имеет ли он навыки работы в команде? Появлялись вопросы и о профессионализме такого специалиста: если он обладает приемлемыми знаниями, почему не состоит в штате преуспевающей компании? В последние полтора года эта тенденция начала меняться: несмотря на вопросы комплаентности работы с фрилансерами и сложности оформления контрактов с ними, фармкомпании стали более благосклонно относиться к самозанятым консультантам. Если раньше удаленные сотрудники работали в основном в небольших российских представительствах, то теперь дистанционных специалистов можно встретить даже в Большой фарме. Привлекают их как на кратковременные проекты, так и на долгосрочную перспективу.

По статистике, в России фриланс в фарме чаще всего практикуют сотрудницы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, специалисты с многолетним опытом и сотрудники с низкой загрузкой на основном месте работы. В первом случае ключевой мотивацией становится потребность оставаться «в рынке» и немного подзаработать, во втором – усталость от жестких корпоративных регламентов, желание реализовать собственное видение ситуации и материальная заинтересованность (цена на свои услуги назначается вне зависимости от корпоративных интересов).

Чаще всего труд фрилансеров на фармацевтическом рынке востребован при реализации нестандартных проектов: оценка рынка перед внедрением нового продукта или технологии продвижений, подготовка аналитики того или иного рыночного сегмента, работа с пациентами и т.п. – такую занятость выбирают специалисты, уставшие от многолетнего рутинного труда, их вдохновляют новые задачи и возможность дать свежий взгляд, разнообразить свой профессиональный опыт. В отдельных случаях к фрилансерам обращаются с более тривиальными запросами, чаще всего это разработка системы управления качеством, продвижение препарата в соцсетях, подготовка нормативной документации для регистрационного досье, перевод промоматериалов на иностранный язык и т.п. Такие заказы охотно берут женщины в декретном отпуске и специалисты, желающие получить дополнительный заработок параллельно с текущей занятостью.

Несмотря на заметный рост спроса на услуги фрилансеров на российском фармацевтическом рынке, рано говорить о формировании тенденции их глобального привлечения. С одной стороны, технический прогресс открывает альтернативные возможности выполнения тех или иных функций бизнеса, с другой – работа с удаленными сотрудниками требует от руководства особых навыков постановки задач и контроля, к чему не все пока готовы.

Старший консультант практики LifeSciences KellyServices Мария Андреева

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