Федеральные клиники просят защитить их от недобросовестных производителей

В новосибирском Законодательном собрании прошли общественные слушания на тему «Актуальные задачи и проблемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи». Участники, среди которых были представители регионального Минздрава, федеральных клиник и городских больниц, обсуждали сложности при реализации закона № 44-ФЗ. Большая часть из них связана с низким качеством поставляемых в ЛПУ расходных материалов.

«Сегодня хирурги открывают по десять упаковок перчаток – и все они рвутся, при этом хорошо упакованы. Это говорит о том, что контрафакта по-прежнему много. Но у нас он не допустим: пациенты будут гибнуть, несмотря на знания и опыт хирургов. Если я надеваю халат, и он рвется, я нарушаю все асептические правила. Каждая из этих мелочей играет роль в общей цели – дать пациенту здоровье на долгие годы. Есть вопросы к Росздравнадзору, Роспотребнадзору, ведь они сертифицируют продукцию, допускают ее к торгам», – рассказал «ФВ» директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. акад. Е. Н. Мешалкина Александр Караськов.

Начальник отдела материально-технического обеспечения центра Дарья Сандер отметила, что в последний месяц проблема приобрела системный характер.

«Поставлены стерильные халаты для операционного блока очень низкого качества, – говорит она. – От них отрывались манжеты, завязки, торчали нитки, которые могли попасть в операционное поле. Перчатки рвались при надевании. Казалось бы, такие повседневные расходные материалы, однако в отсутствие стерильных халатов и перчаток мы просто не можем отправить хирурга в операционную».

НМИЦ приходится закупать эти материалы в срочном порядке, без торгов. Но эта статья расходов очень ограничена, и если тренд на некачественные материалы сохранится, клиника будет вынуждена прервать операционный план.

С коллегами согласился и директор новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Валерий Черных.

«Мы должны попросить сейчас защиты от недобросовестных поставщиков. Не секрет, что в случаях высокотехнологичной медпомощи мы работаем с официальными представителями, дистрибьюторами крупнейших фирм, которые присутствуют в России. Там больших ошибок не происходит. Но происходят ошибки в мелочах – питание, перчатки, бахилы, шприцы… В итоге добросовестные партнеры поставлены в неравные условия, потому что вокруг непорядочные поставщики», – сказал он.

Александр Караськов посетовал на несовершенство механизма контроля.

«Росздравнадзор нам предлагает отдавать на экспертизу продукцию, которую мы считаем некачественной. Но как это делать? Для этого товары нужно вывести из бюджета. Кто будет компенсировать эти затраты? Необходимо законодательно регламентировать обязанность производителя отправлять образец каждой партии на экспертизу», – отметил он в беседе с корреспондентом «ФВ». По мнению эксперта, штрафные санкции для поставщиков некачественной продукции смехотворны.

«Нам поставили рваные халаты, я должен оформить кипу бумаг, инициировать судебный процесс. А максимальная штрафная санкция – 7 тыс. рублей. Где логика? Мы даем шанс бездельникам создавать компании-однодневки. ФАС, проверяя аукционы только по признаку минимальной цены, работает сегодня не в интересах потребителя, а в интересах некачественного производителя. Любой может поставить некачественную продукцию, заработать и уйти с рынка».

Фото: пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Ольга Коберник

pharmvestnik