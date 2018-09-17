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Китайские регуляторы одобрили сделку между Takeda и Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Эл-Ти-Ди Ко») объявила о том, что китайские регуляторы одобрили сделку по приобретению британской Shire Plc («Шайер Пи-Эл-Си») за 62 млрд долл., что позволит японской компании войти в TOP10 глобальных компаний, сообщает Reuters.

Сделка, ставшая крупнейшей с участием японских компаний, уже одобрена американскими и бразильскими регуляторами. Ожидается одобрение Японии и Евросоюза.

По прогнозам Takeda, сделку планируется завершить в первой половине 2019 г.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Сентябрь 17, 2018 | Просмотров: 91