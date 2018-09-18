Уже в ноябре Герофарм может открыть завод по производству субстанций инсулина

В настоящее время реализация стратегического инвестиционного проекта по строительству фармацевтического завода по производству активных фармацевтических субстанций для лекарственных препаратов на территории промзоны «Пушкинская» находится на финальном этапе – проводятся монтажные и пусконаладочные работы.

Целью проекта «ГЕРОФАРМ» является создание современного высокотехнологичного конкурентоспособного на мировом рынке производства оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов, включая препараты, не имеющие аналогов по уровню локализации на территории Российской Федерации.

Общая сумма инвестиций в проект — 3,3 млрд руб. Площадь производственного комплекса – 11 000 кв. м. На заводе будут производиться субстанции инсулина и аналогов инсулина, а также субстанции для оригинальных препаратов компании.

После выхода завода на проектную мощность ГЕРОФАРМ сможет выпускать около 1000 кг субстанции инсулина и аналогов инсулина в год, что позволит полностью обеспечить потребность жителей России.



gmpnews