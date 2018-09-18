Арбитражный апелляционный суд отклонил аппеляцию Celgene в пользу компании «Натива»

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 сентября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании «Селджин Корпорэйшн» (Celgene) о признании необоснованным решение суда первой инстанции, согласно которому суд обязал компанию «Селджин Корпорэйшн» заключить с ООО «Натива», процессуальным правопреемником Олега Михайлова, лицензионный договор на использование на территории РФ зависимого изобретения, охраняемого патентом компании «Селджин Корпорэйшн» (патент РФ № 2595250). Об этом сообщила компания «Натива».

Как прокомментировали ранее «ФВ» в компании Celgene, в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы принудительную лицензию получило физическое лицо – Олег Михайлов. Он до октября 2017 г. владел 41,75% ООО «Натива», а затем продал свой пакет австрийской Fis Capital GmbH.

Как сообщили в компании «Натива», за использование патента компания будет платить лицензионные платежи в размере 30% от доходной части цены, рассчитываемой по формуле: выручка от реализации лекарственного препарата, уменьшенная на размер налога на добавленную стоимость и уменьшенная на прямые расходы (приобретение сырья и расходных материалов) по лекарственному препарату «Леналидомид-натив».

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