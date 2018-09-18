Инициатива по введению дополнительной криптозащиты при маркировке лекарств снижает уровень доверия к госструктурам

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №791-р, где утверждается модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ, не предусмотренных методическими рекомендациями Минздрава, может негативно повлиять на состояние фармрынка и развитие отрасли, считает генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

«Инициатива по введению дополнительной криптозащиты снижает уровень доверия к государственным структурам, поскольку фармпроизводителям, проинвестировавшим в проект по маркировке миллионные суммы, потребуется незапланированное увеличение финансирования для внесения изменений в информационные и производственные процессы. Кроме того, данные нововведения противоречат не только международным стандартам и правилам, но и могут нанести существенный ущерб системе лекарственного обеспечения населения РФ», – отметил Виктор Дмитриев, выступая на XIV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

По его мнению, при введении дополнительной криптозащиты значительно усложняются технологические процессы для всех участников товаропроводящей цепи по нанесению и считыванию кода. Объем кодируемых символов увеличится в 4 раза. Для обеспечения считывания таких кодов потребуется закупка более сложных и дорогостоящих сканеров, что потребует дополнительных затрат. Кроме того, такие кардинальные изменения технологии нанесения маркировки вместо гармонизированной системы описания и кодирования товаров GSI/РУС (GITIN), применяемой в общемировой практике, негативно скажутся на развитии экспортного потенциала российских фармпроизводителей, поскольку ни в одной стране не применяются аналогичные средства защиты.

Эксперт считает, что дополнительные затраты на переоборудование приведут к повышению себестоимости и росту цен на лекарственные препараты.

«Мы знали, на что идем и какие цели преследуем, когда входили в эксперимент в 2017 году. Но, внесенные апрельские изменения 2018 года, оказались для нас неприятной неожиданностью. Пробные обкатки по новой схеме показали, что при внедрении «криптохвостов» количество брака – продукции с «машинонечитаемым» КИЗом вырастает на 30%. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №791-р, где утверждается модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ дополнительным криптомеханизмом, в части его применения в фармотрасли, мы воспринимаем как серьезную ошибку, которую еще не поздно исправить! Кроме того, нам предлагается платить за каждый сгенерированный криптокод и за информацию о движении лекарственных средств. Мы категорически против этого! В законе четко прописан пункт о безвозмездной передаче данных. Если мы хотим выйти на заявленные сроки реализации эксперимента по маркировке лекарственных средств к 2020 году, то должны исправить первую ошибку и не совершать вторую», – подытожил свое выступление Виктор Дмитриев.

Ранее пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией, а также может привести к значительному росту цен на лекарства из-за дополнительных расходов.

Елена Сидорова

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