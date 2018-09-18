Румынская железнодорожная компания взяла под контроль местное фармпредприятие Polisano Pharmaceuticals

Румынская компания по грузовым железнодорожным перевозкам Grampet, которую контролируют инвесторы Груя Стойка и Василе Дидила, получила контроль над фармацевтическим предприятием Polisano Pharmaceuticals («Полисано Фармасьютикалы») в г. Сибиу, увеличив долю в ней с 20 до 74%, сообщает Romania-Insider.com.

Они планируют превратить предприятие в крупнейшего производителя противоопухолевых препаратов в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Как отметил президент Grampet Group Груя Стойка, объем инвестиций в Polisano Pharmaceuticals составит 25 млн евро, а первая линия по производству твердых лекарственных форм будет запущена уже в первой половине 2019 г., а производственная мощность составит 10 млн упаковок в год.

Примерно 70% продукции будет экспортироваться в 35 стран ЦВЕ.

На предприятии работают 160 человек. В 2017 г. его оборот составил 2,6 млн евро.

Илья Дугин

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