Эксперт: нацпроект «Здравоохранение» открывает возможности для внедрения лекарственного страхования

Несмотря на то, что в национальном проекте «Здравоохранение» внедрение системы лекарственного страхования не нашло прямого отражения, в ближайшее время возможны подвижки в этом направлении. Такое мнение высказал член Общественного совета при Минздраве РФ Владимир Гурдус на бизнес-бранче ИД « Коммерсант» «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы».

«Очень надеюсь, что в процессе работы над документами к этой теме вернутся, – сказал он. – Если выделяются 1,8 трлн рублей дополнительных средств в здравоохранение, то найти искомые 300 млрд рублей в рамках этих денег можно».

Эксперт воздержался от прогнозов, будут ли реально выделены средства на лекарственное возмещение, однако отметил, что представители отрасли, которые находятся в диалоге с правительством и органами власти, «активно стимулируют интерес к этому направлению».

«Если лекарственное страхование состоится, это даст толчок для роста фармрынка на ближайшие годы до 30%», – считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Сергей Рякин

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