«Фармасистемс» будет заключать контракты с производителями для аптек «Магнит»

Краснодарское АО «Тандер» приобрело 100% в ООО «Фармасистемс», которое специализируется на оптовой фармацевтической деятельности. Данная сделка связана с развитием аптечной сети «Магнит» и желанием организовать прямые поставки лекарств от производителей. По информации «Коммерсантъ», именно этим и займется «Фармасистемс».

Ранее сообщалось, что «Магнит» присматривался к покупке «СИА групп» (Marathon Group). Однако эту сделку не одобрили миноритарные акционеры ритейлера. Летом этого года совет директоров ритейлера рекомендовал тщательнее проработать условия соглашения.

Эксперты полагают, что покупка «Фармасистемс» может означать окончательный отказ от прежних планов по покупке дистрибуторской компании.

По данным rusprofile.ru, ООО «Фармасистемс» образовано в Москве в 2017 году. Помимо оптовой фармацевтической деятельности она зарегистрировала 15 дополнительных видов деятельности. Среднесписочная численность компании – 1 человек.

По данным пресс-службы ритейлера, покупки в аптеке «Магнита» совершает каждый десятый покупатель одноименного продуктового магазина.

Екатерина Погонцева

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