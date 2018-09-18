Ajovy одобрен в США для профилактики мигрени

Американские регуляторы одобрили препарат Ajovy компании Teva («Тева») для профилактики мигрени у взрослых, сообщает PharmaTimes.

Ajovy (fremanezumab) – моноклональное антитело, способное связываться с кальцитонин–ген-родственным пептидом (CGRP), который, как представляется, играет определенную роль в развитии как мигреней, так и кластерных головных болей, и ингибировать его действие.

Данный препарат – первое и единственное лекарственное средство, таргетирующее CGRP и одобренное для профилактики мигрени со схемой приема 1 раз в три месяца или в месяц.

В одном из клинических исследований доля субъектов, страдающих хроническими мигренями, у которых среднее число дней с приступами головных болей сократилось, как минимум, на 50%, составило 38% в группе, получавшей fremanezumab 1 раз в квартал, 41% в группе, получавшей fremanezumab 1 раз в месяц, и 18% в группе плацебо.

Среднее число дней с приступами головных болей в месяц сократилось примерно на 4,3 в группе, получавшей fremanezumab 1 раз в квартал, на 4,6 в группе, получавшей fremanezumab 1 раз в месяц, и на 2,5 в группе плацебо.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik