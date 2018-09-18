AstraZeneca близка к подаче регистрационной заявки на трехкомпонентный препарат для терапии ХОБЛ

Компания AstraZeneca («АстраЗенека») опубликовала данные клинического исследования (КИ) поздней фазы в поддержку применения трехкомпонентного препарата комбинированной терапии PT010 у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает PharmaTimes.

В КИ III фазы KRONOS оценивали эффективность и безопасность препарата PT010 (budesonide/glycopyrronium/formoterol fumarate) по сравнению с двухкомпонентными препаратами комбинированной терапии Bevespi Aerosphere (glycopyrronium/formoterol fumarate), Symbicort Turbuhaler (budesonide/formoterol fumarate) и PT009 (budesonide/formoterol fumarate) у субъектов с ХОБЛ в форме от умеренной до очень тяжелой, независимо от наличия или отсутствия обострения в предыдущем году.

По данным AstraZeneca, в КИ были достигнуты 8 из девяти первичных конечных точек, связанных с функцией легких. Была также достигнута вторичная конечная точка: PT010 продемонстрировал статистически значимое (на 52%) снижение частоты умеренных или тяжелых обострений ХОБЛ по сравнению с Bevespi Aerosphere в популяции субъектов, у которой необязательно наблюдалось обострение в предыдущие 12 мес.

Примечательно также отсутствие новых или неожиданных сигналов с точки зрения безопасности или переносимости PT010 в ходе КИ. Профиль нежелательных явлений препарата соответствовал таковому, наблюдавшемуся в более ранних исследованиях.

В компании AstraZeneca подтвердили планы подачи первых регистрационных заявок на PT010 во II полугодии 2018 г.

Татьяна Кублицкая

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