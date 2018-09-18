«Магнит» купил фармдистрибьютора со свежей лицензией

Второй по обороту продовольственный ритейлер «Магнит» приобрел компанию с лицензией на оптовую фармдеятельность, чтобы закупать лекарства для нужд своих аптек напрямую у производителей. Ранее «Магнит» вел переговоры с «Марафон Фарма» о приобретении дистрибьютора «СИА», который обеспечивал бы товаром и аптечную розницу краснодарской сети.

АО «Тандер» (операционная компания «Магнита») стало владельцем 100% в московском ООО «Фармасистемс», принадлежавшем Никите Шестерникову. Созданная в 2017 году «Фармасистемс» в мае 2018-го получила лицензию на осуществление фармдеятельности.

В «Магните» корреспонденту газеты «Коммерсантъ» пояснили, что «Фармасистемс» будет закупать лекарства для обеспечения аптечной сети напрямую у производителей.

«Магнит» развивает аптечную розницу с середины 2017 года, открыв за это время 51 точку в южных регионах страны. Это аптеки площадью 20–80 кв. м рядом с магазинами «Магнит» в формате «у дома» и гипермаркетами. У компании есть масштабные планы по развитию сети аптек и формата дрогери. «Больше 10% посетителей продуктового магазина конвертируют аптечные чеки», – говорила РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. По ее словам, в планах ритейлера – «несколько тысяч аптек и лидерство в аптечной рознице».

Поддержать экспансию на аптечный рынок «Магнит» намеревался приобретением 100% дистрибьютора «СИА» у «Марафон Групп», владеющей 11,81% акций самого ритейлера. О начале переговоров с Александром Винокуровым «Магнит» объявил 6 июня 2018 года. Но против сделки выступили миноритарии «Магнита» в лице фонда Prosperity Capital Management. Фонд заявил, что покупка потерявшего рыночную долю дистрибьютора влечет дополнительные расходы и риски для ритейлера.

В результате в июле 2018 года совет директоров «Магнита» решил отложить приобретение, чтобы вновь проработать условия. Хотя в «Марафон Групп» тогда подтверждали заинтересованность в сделке и считали, что решение вопроса не затянется.

На вопрос о текущем состоянии переговоров в «Марафон Групп» и «Магните» Vademecum пока не ответили.

Источник: Коммерсант

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