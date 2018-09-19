Назначен новый руководитель CHMP

Новым председателем Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) в составе Европейского медицинского агентства (EMA) с 18 октября 2018 г. станет д-р Гаральд Энцман, сообщает FirstWord Pharma.

На этом посту он заменит д-ра Томаса Сальмонсона и будет возглавлять комитет в течение трех лет.

Д-р Энцман по профессии врач. Он возглавляет департамент по европейским и международным связям в Федеральном институте лекарственных средств и медицинской продукции Германии (BfArM). Он является членом комитета с 2005 г. и вице-председателем с 2016 г.

Д-р Томас Сальмонсон возглавлял CHMP в течение шести лет. Он является старшим научным советником Агентства по лекарственным средствам Швеции (MPA).

Илья Дугин

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