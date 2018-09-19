«Эвалар» расширяет собственную аптечную сеть в городах-миллионниках

«Эвалар» продолжает наращивать розничную сеть. Компания сделала ставку на открытие собственных аптек в городах-миллионниках: за последние полгода открылись 7 новых точек в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре. 14 сентября компания открыла свою десятую, самую большую аптеку в Москве.

Развитие собственной сети флагманских аптек в крупных городах, по мнению специалистов компании, должно в первую очередь способствовать продвижению обновленного продуктового портфеля «Эвалар».

По словам исполнительного директора аптечной сети «Эвалар» Светланы Кошелевой, в компании делают ставку на аптеки премиального формата с набором бесплатных дополнительных услуг (большой упор делается на работу консультантов-нутрициологов).

Изначально аптечная сеть «Эвалар» была локализована в двух регионах: в Алтайском (21 аптека) и Москве (9 аптек).

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