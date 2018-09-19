Allergan и Sosei приостанавливают клинические исследования препарата для лечения деменции «Эвалар» расширяет собственную аптечную сеть в городах-миллионниках » Фонд Cancer Research UK инвестирует 14 млн фунтов стерлингов в лондонский центр биотехнологий Британский благотворительный фонд Cancer Research UK («Кансер Рисёрч Ю-Кей») инвестирует порядка 14 млн фунтов стерлингов в превращение Лондона в мировой центр разработки биотехнологических препаратов для лечения рака, сообщает PharmaTimes. Новый исследовательский центр объединит ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), Королевского колледжа Лондона (King’s College London), Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London) и Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute), которые возглавят исследования в данной области. Таким образом, проживающие в Лондоне пациенты с онкологическими заболеваниями получат возможность участвовать в «первопроходческих» исследованиях, получая доступ к экспериментальным инновационным биопрепаратам. Новый центр аккумулируют опыт и знания всех участников, включая специалистов в области медицинской визуализации, клинических исследований и исследований эволюции опухолей. Исследования охватят все типы рака, включая онкологические заболеваний у детей. В фонде Cancer Research UK отметили, что в центре будут созданы все возможности для сотрудничества и обучения. Татьяна Кублицкая

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