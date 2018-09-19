Clovis Oncology и ее топ-менеджеры заплатят более 20 млн долл. за недостоверную информацию об эффективности препарата

Американская биотехнологическая компания Clovis Oncology Inc («Кловис Онколоджи Инк»), а также ее исполнительный директор Патрик Махаффи и бывший финансовый директор Эрл Маст заплатят более 20 млн долл. в рамках урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщает Reuters.

По мнению регулятора, компания предоставляла инвесторам недостоверную информацию об эффективности таргетного препарата rociletinib.

Как отметили в SEC, компания не отрицала, но и не признала вину.

Регулятор считает, что Clovis на протяжении длительного периода времени предоставляла инвесторам информацию о том, что применение rociletinib способствует уменьшению размера опухоли у 60% пациентов, тогда как данные КИ указывают на достижение этого эффекта у 42% пациентов.

Когда Clovis обнародовала данные о реальной эффективности препарата в конце 2015 г., акции компании упали почти на 70%.

Илья Дугин

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