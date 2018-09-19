Александра Лукашова назначена вице-президентом по маркетингу и продажам компании «Акрихин»

Александра Лукашова 18 сентября вступила в должность вице-президента по маркетингу и продажам брендированных и дженериковых препаратов компании «Акрихин».

В 2018 году компания провела реструктуризацию системы управления, создав четыре бизнес-юнита. Компания изменила структуру для того, чтобы сконцентрировать свое внимание и экспертизу на ключевых для компании бизнес-сегментах и способствовать дальнейшему росту. С целью дальнейшего укрепления конкурентных позиций в продвижении брендированных и дженериковых препаратов принято решение о создании позиции вице-президента по маркетингу и продажам брендированных и дженериковых препаратов.

Александра Лукашова будет напрямую руководить двумя бизнес-юнитами: службой продаж и маркетинга рецептурных препаратов и службой продаж и маркетинга дженериковых препаратов. Она будет подчиняться президенту компании Денису Четверикову.

Александра закончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», а также Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» по специальности «Маркетинг».

Александра имеет опыт работы более 15 лет в фармацевтической индустрии в различных областях бизнеса и прошла путь от медицинского представителя до руководителя отдела по продвижению рецептурных препаратов. Александра работала в составе управленческих команд компаний MSD и Sandoz.

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