Ответчики по иску компании «Материа Медика Холдинг» не явились в суд

Предварительное заседание по иску компании ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» к газете «Троицкий вариант-Наука» перенесено на 31 октября. Решение об этом суд принял 17 сентября в связи неявкой двух из четырех ответчиков.

Присутствовавший на заседании суда представитель ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» прокомментировал заседание следующим образом: «Нашей компанией подан иск о защите деловой репутации. Изданием «Троицкий вариант-Наука» и авторами, которые выступают ответчиками в данном процессе, были распространены недостоверные сведения о деятельности ООО «НПФ Материа Медика Холдинг», порочащие деловую репутацию компании. В случае повторной неявки ответчиков без уважительных причин предварительное заседание будет проведено в их отсутствие».

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