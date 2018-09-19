Готов ли фармрынок вывести из серой зоны взаимоотношения производителей и аптечных сетей?

На конференции фармритейлеров «PROекции будущего», которая состоялась 13-14 сентября 2018 г. в г. Сочи, инициативная группа экспертов рынка объявила о выводе на рынок системы аудита продаж аптечных сетей PharmCheck. Новый продукт призван повысить эффективность бизнеса и поднять на новый уровень взаимоотношения фармпроизводителей и фармрозницы.

PharmCheck – это простая и в то же время современная и эффективная технология сбора и обработки данных о реальных продажах в аптеках, их обобщения и трансформации в аналитические отчеты. Все это позволяет сделать взаимоотношения производителей и сетей прозрачными и повысить эффективность бизнеса.

Вектор презентации задал модератор сессии, директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский:

«К сожалению, многие маркетинговые договоры между производителями и сетями из инструмента мотивации перешли в систему, разрушающую основы рынка. «Переливы», о которых говорит рынок, достигли уже критической отметки. Зачастую товар, поставляющийся в одну сеть, вдруг оказывается объектом вторичной дистрибуции. В некоторых случаях продажа идет по ценам ниже цен производителей, при этом аптечная сеть получает бонусы. Эта ситуация уже привела к системным сдвигам, когда между аптечными сетями уже нет добросовестной конкуренции. В настоящее время компетентные органы проводят анализ данной ситуации на предмет наличия мошенничества и уголовной ответственности. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим несколько громких дел по этому поводу».

Директор коммуникационного агентства «Rx Code», один из основателей проекта Денис Вязников:

«Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб. При этом по результатам опроса представителей ведущих фармкомпаний и аптечных сетей, производители отметили очень низкую степень доверия отчетам сетей по продажам. Поэтому наша компания совместно с экспертами рынка разработала инструмент, призванный принципиально изменить сложившуюся ситуацию.

Более того, мы считаем, что это должно стать новым отраслевым стандартом. На фармацевтическом рынке есть понятия надлежащих практик. Есть GMP — это производство, есть GPP — это аптеки и так далее. Так почему бы не создать стандарт обмена информации — Good Information Practice? Именно этому посвящен наш проект».

Важно, что участником проекта стала одна из четырех крупнейших международных аудиторских компаний, которая будет аудировать как технологию сбора и обработки, так и сами итоговые данные. В пилотном проекте, который стартует 1 октября, примут участие несколько иностранных и российских производителей и несколько крупных аптечных сетей.

«Добросовестные аптечные сети более всего заинтересованы в наведении порядка на рынке, именно поэтому мы проявляем большой интерес к данному проекту», – отмечает председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев.

В ходе пилота планируется отработать принципы взаимодействия участников, оценить валидность получаемых данных и в случае успешного тестирования обратиться к профессиональным отраслевым ассоциациям с предложением о создании отраслевого стандарта.

Финальным аккордом стал вопрос из зала: «А что будет, если «переливы» уйдут с рынка?»

Реализация данного проекта покажет, насколько фармацевтический рынок готов вывести взаимоотношения производителей и сетей из серой зоны.

pharmvestnik