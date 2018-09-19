Из-за отсутствия у фирмы оптовой лицензии при поставках лекарств в ЛПУ возбуждено уголовное дело

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Буйнакской центральной районной поликлинике и выявила нарушения, подпадающие под п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное осуществление предпринимательской деятельности сопряженное с извлечением особо крупного дохода). Оказалось, что лекарственные средства в ЛПУ поставляла фирма, не имеющая лицензии на оптовую фармацевтическую деятельность.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил сумму в 14 млн руб. В отношении руководителя компании, название которой не называется в интересах следствия, возбуждено уголовное дело.

На сайте rusprofile.ru содержатся сведения о топ-10 поставщиках Буйнакской центральной районной поликлиники. Интересно, что на первом месте – с 216 контрактами на общую сумму свыше 95 млн руб. – значится ООО, которое, согласно данным этого же портала, имеет лицензию только на розничную торговлю лекарственными средствами в аптеках. На третьем месте – индивидуальная предпринимательница, владелица аптечных пунктов, с девятью контрактами стоимостью порядка 16 млн, и снова без оптовой лицензии.

Это не первое дело, возбуждаемое на Юге России за нарушение п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Как писал «ФВ», в ноябре 2017 г. был вынесен приговор в отношении супругов Станислава и Елены Костиных, учредителей аптечного предприятия ООО «Биофарм» . В июле 2018 г. Астраханский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Кировским районным судом Астрахани по уголовному делу о незаконном предпринимательстве на рынке лекарственных средств. Индивидуальную предпринимательницу Юлию Выборнову осудили за то, что, имея лицензию на розничную фармацевтическую деятельность, она с успехом участвовала в тендерах на поставку лекарственных средств в ЛПУ и тем самым незаконно извлекла доход в размере 12,7 млн рублей.

В ноябре 2017 г. в Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые поставляли лекарственные препараты в медицинские организации, не имея лицензии на оптовую фармацевтическую деятельность.

Екатерина Погонцева

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