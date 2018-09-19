Иван Дедов уйдет с поста директора НМИЦ эндокринологии

Как стало известно Vademecum, в конце сентября директор ФБГУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России академик Иван Дедов, которому в феврале следующего года исполнится 78 лет, оставит пост руководителя и станет почетным президентом центра.

Эту информацию подтвердили два источника в федеральных медучреждениях. Собеседники Vademecum утверждают, что отставка состоится 25 сентября.

Возглавить НМИЦ эндокринологии должен один из действующих сотрудников центра, сообщил источник Vademecum в самом медучреждении, однако фамилии кандидата не назвал.

В августе 2018 года Иван Дедов соответствующим приказом Минздрава РФ был переназначен на занимаемую им с 1989 года позицию главного внештатного специалиста-эндокринолога, полученную одновременно с постом директора Научного центра эндокринологии.

С 2011-го по 2013 год Дедов являлся президентом РАМН, с 2014-го по 2017 год – вице-президентом РАН.

С 1 октября 2017 года вступил в силу закон, согласно которому возраст руководителей и главврачей медучреждений не должен превышать 65 лет. Однако в документе есть оговорка: решением общего собрания работников медучреждения можно продлить полномочия руководителя еще на пять лет. По тому же закону контракты с руководителями медорганизаций, достигшими 65 лет, будут действовать максимум до 2020 года.

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