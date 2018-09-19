Леонида Печатникова сняли с поста вице-мэра по социальным вопросам Москвы

Бывшая глава аппарата мэра Сергея Собянина Анастасия Ракова теперь будет курировать социальное направление в обновленном московском правительстве. Ранее этот пост занимал Леонид Печатников – в нынешнем составе правительства его фамилия не значится.

Об этом Собянин, инаугурация которого состоялась накануне, 18 сентября, сообщил в своем блоге. Официальных документов о кадровых перестановках на сайте мэрии пока нет.

Анастасия Ракова возглавляла аппарат мэра Москвы с 2010 года. До этого она работала в Тюменской области вместе с Сергеем Собяниным, а также занимала посты заместителя секретариата главы Администрации Президента России и заместителя министра регионального развития.

Леонид Печатников – выпускник Первого медицинского института им. И.М. Сеченова, вуз он закончил в 1979 году. Затем в 1981 году завершил обучение в ординатуре по специальности «внутренние болезни». До 1994 года работал главным терапевтом Центральной республиканской клинической больницы Минздрава РСФСР, а с 1994 года по 2001 год занимал пост главного терапевта лечебно-диагностического объединения Минздрава Российской Федерации, откуда перешел в КГБ №67 Москвы в качестве главного терапевта. В 2004-м стал президентом Европейского медицинского центра (EMC).

В 2010 году Печатников возглавил Департамент здравоохранения Москвы, а через два года перешел в соцблок правительства Москвы. На этом посту он неоднократно оказывался втянут в различные скандалы – от закупок медоборудования и препаратов до вопросов к образованию самого вице-мэра. С именем Печатникова связывают оптимизацию системы здравоохранения Москвы, которая началась в 2014 году и была сопряжена с масштабными сокращениями столичных врачей и объединением медучреждений. Сам Печатников говорил, что оптимизация «завершилась хорошими показателями», а тогдашнему главе Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Калашникову, назвавшему реформу «геноцидом», ответил так: «Комментировать высказывания Калашникова бессмысленно. Ответ депутату я нашел у Фаины Георгиевны Раневской: «Ляпнул, как в лужу п****л».

В конце 2016 – начале 2017 года Леонид Печатников принял деятельное участие в громком конфликте между на тот момент главным врачом Московской городской онкологической больницы №62 (МГОБ №62) Анатолием Махсоном и ДЗМ. Ведомство выпустило приказ №963 от 1 декабря 2016 года, меняющий статус МГОБ №62 с автономного на бюджетное учреждение. Затем приказом от 5 декабря Анатолий Махсон был уволен с должности главного врача МГОБ №62.

Махсон направил заявления в ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить закупки Департамента здравоохранения Москвы и привлечь чиновников к уголовной ответственности в случае, если нарушения будут выявлены. В заявлении приводились примеры закупок департаментом пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, цены на которые были завышены на 217,8 млн рублей. Леонид Печатников опровергал доводы Махсона, пытался уличить больницу в незаконном предпринимательстве и, в конце концов, объявил, что проверки закупочной деятельности ДЗМ нарушений не выявили.

В 2017 году представители сообщества «Диссернет» сообщили Vademecum, что в доступных источниках им не удалось обнаружить докторской диссертации вице-мэра. Не удалось ее найти также представителям Центральной научной медицинской библиотеки при Первом меде и Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК). Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки ответил на запрос Vademecum, что «сведений о присуждении Печатникову Леониду Михайловичу ученой степени доктора медицинских наук… в регистрационно-учетной базе данных департамента не имеется». В ответ Леонид Печатников говорил, что защитил докторскую диссертацию во Франции, однако обнаружить докторскую диссертацию Печатникова не удалось и в базах Библиографического агентства по высшему образованию Франции, в архивах которого содержатся сведения обо всех прошедших защиту в республике научных работах.

Источник: Блог Сергея Собянина

vademec