Компания Алексея Репика единственная подала заявку на второй офсет от Москвы

ООО «Р-Опра» признано единственным участником открытого конкурса властей Москвы на право заключения контракта на поставку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами. Компания, бенефициаром которой выступает основной владелец «Р-Фарм» Алексей Репик, предложила цену на 18,5% ниже начальной.

Конкурс признан несостоявшимся. Если заявка будет признана соответствующей, контракт будет предложено заключить с единственным заявителем.

Начальная цена контракта составляла 22,6 млрд рублей, «Р-Опра» предложила заключить его за 18,4 млрд рублей.

«Р-Опра» принадлежит Репику на 1% напрямую и на 99% – через «Р-Фарм интернешнл». «Р-Опра» входит в группу компаний «Р-Фарм», уточнили в группе. Гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев ранее говорил Vademecum о том, что компания изучает условия контракта и, с высокой долей вероятности, будет в нем участвовать.

Инвестор должен будет не менее чем за 3 млрд рублей создать или модернизировать производство, чтобы выпускать лекарства по 31 МНН. Контракт заключается на 10 лет, из них четыре года отводится на организацию производства. Власти Москвы обязуются закупать эти препараты только у победителя с января 2022 года до сентября 2028 года.

Объявленные условия офсета вызвали недовольство среди производителей и Минпромторга. Ведомство в начале июня 2018 года направило свой отзыв в экспертное управление Администрации Президента РФ. Перечень представленных МНН показался министерству «разрозненным как с точки зрения нозологий, так и по требованиям к организации производства». Производство такого многообразия форм выпуска, по мнению Минпромторга, будет дорогостоящим для инвестора и в итоге нерентабельным. Российские фармпроизводители, недовольные размахом Москвы, на которую приходится 20% закупок препаратов из перечня ЖНВЛП, даже предложили переложить полномочия по проведению офсетных сделок с регионального на федеральный уровень.

Алексей Репик на прошедшем в начале сентября 2018 года Восточном экономическом форуме объявил о предстоящем партнерстве с «Росатомом» по организации производства в Москве. Объем инвестиций он оценил в 7–10 млрд рублей. Будет ли это партнерство по офсетному контракту Москвы, он не уточнил.

«Р-Фарм» заявлялся и на первый конкурс Департамента здравоохранения Москвы на право заключения офсетного контракта с начальной ценой 29 млрд рублей. Вторую заявку подал «Биокад». «Р-Фарм» предложил выполнить контракт за 14 млрд рублей, «Биокад» – за 20,5 млрд рублей. Но потом заявку «Р-Фарма» отклонили из-за несоответствия требованиям конкурсной документации, и контракт был заключен с «Биокадом», но на 14 млрд рублей.

Источник: Сайт Госзакупок

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