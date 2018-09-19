Комиссия РАН по борьбе с лженаукой просит личной защиты президента

Председатель комиссии Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой Евгений Александров попросил президента академии Александра Сергеева перевести комиссию в его прямое подчинение, так как в президиуме РАН много «недоброжелателей», препятствующих ее работе. Академик Сергеев отнесся к заявлению коллеги со всей серьезностью, но заметил, что подобное решение потребует голосования членов президиума РАН.

Озабоченность положением комиссии Евгений Александров высказал на прошедшем 18 сентября заседании президиума РАН: «Нашу комиссию начинают считать беспокойным элементом. Нас стали постепенно прижимать. Началось это с того, что нам не дали печатать сборники «В защиту науки», которые раздавались перед каждым общим собранием Академии наук».

Александров 4 сентября подал президенту академии докладную с просьбой перевести комиссию по лженауке из подчинения президиума РАН в его личное ведение. Председатель комиссии по лженауке мотивировал предложение тем, что после большого расширения (имеется в виду реформа РАН 2013 года) в академии появилось «множество объектов нашего пристального внимания» и комиссия постоянно сталкивалась с сопротивлением членов президиума, когда затрагивались какие-то их интересы.

В подтверждение этого тезиса Александров привел несколько примеров, в частности, напомнил о скандале вокруг выпущенного комиссией меморандума о гомеопатии.

По его словам, после слияния с РАМН в руководстве академии появились «адепты гомеопатии». Особенно возмутила Александрова позиция академика Сергея Колесникова, который отозвался о докладе комиссии так: «Удивляет перечень «экспертов», поставивших подпись под меморандумом. Большей частью это люди, не имеющие отношения ни к медицине, ни к комиссии по лженауке. Среди них есть лоббисты «большой фармы».

«Все это неверно, – заявил Евгений Александров. – Большинство авторов меморандума имеют прямое отношение к медицине, лоббистов фармы среди авторов меморандума нет вообще. Напротив, наш меморандум бьет по интересам некоторых гомеопатических компаний, таких как «Материа Медика» [в феврале 2018 года Минобрнауки присудило компании «антипремию» за «самый вредный лженаучный проект». – Vademecum]. Это фирма нового члена-корреспондента Академии наук Олега Эпштейна».

Президент РАН Александр Сергеев поблагодарил Александрова «за серьезное эмоциональное выступление» и заявил, что считает его работу «очень важной и нужной». Он предложил «в товарищеской обстановке» рассмотреть те примеры, о которых говорил Александров, в том числе запросить мнения коллег, упомянутых им.

«Вопрос о недоброжелательной атмосфере, которую вы чувствуете, – резюмировал Сергеев, – это очень серьезно. Мы должны работать над тем, чтобы это прошло. Если вы считаете, что комиссия должна быть выведена в прямое подчинение президенту академии – по этому вопросу надо все-таки спросить мнение президиума, поставить его на голосование».

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований была создана при президиуме РАН в 1998 году. В 2017 году она опубликовала «Меморандум №2 (Гомеопатия)», утверждающий, что эффективность гомеопатических средств и методов лечения не подтвердилась многочисленными клиническими исследованиями, а объяснение механизмов их действия зачастую расходится с обоснованными научными представлениями. Более того, гомеопатия не безвредна, поскольку больные тратят немалые средства на гомеопатические препараты, вместо того чтобы обеспечить себя эффективными средствами лечения.

После этого производитель гомеопатических препаратов «АлексАнн» подал к РАН иск о защите деловой репутации и взыскании 30 млн рублей, которые компания якобы потеряла в продажах из-за публикации меморандума. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил этот иск.

Источник: Коммерсантъ

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