Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу совладельца производителя медоборудования «Тион»

Прокуратура Новосибирской области не утвердила обвинительное заключение по делу новосибирского предпринимателя, основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына. Он подозревается в производстве и продаже незарегистрированных медицинских изделий.

Адвокат Трубицына Александр Шутков сообщил РБК Новосибирск, что теперь следователь должен решить, закрывать уголовное дело либо предпринять другие шаги.

В июне 2017 года в офисах компании «Тион» в Новосибирске и Москве прошли обыски по делу о незаконном обороте медицинских изделий. Следователи считали, что компания «Аэросервис», входящая в «Тион», поставила партию медицинских очистителей воздуха «Тион-А» и «Тион-В» на общую сумму более 100 млн рублей без необходимых катализаторов с целью удешевления производства. В отношении совладельца «Тиона» Дмитрия Трубицына было возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ (изготовление и сбыт незарегистрированного медоборудования), а сам предприниматель отправился под домашний арест.

В компании обвинение считали беспочвенным, ссылаясь на то, что новая версия очистителей является авторской доработкой и не влияет на функциональные характеристики медизделия. А уголовное дело в компании называли «попыткой уничтожения инновационного бизнеса»: за Трубицына даже вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В декабре 2017 года Трубицыну назначили меру пресечения и выпустили под подписку о невыезде, а на первом судебном заседании в апреле 2018 года судья Геннадий Гущин вернул дело в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Суд посчитал, что обвинение сформулировано неконкретно, поэтому дело не может быть рассмотрено.

Источник: РБК

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