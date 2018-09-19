«Вертекс» строит третью очередь фармкомплекса за 2,3 млрд рублей

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» ведет строительство третьей очереди инновационно-производственного комплекса в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская». Она станет самой масштабной частью в составе фармкомплекса производителя.

Инвестиции в проект оцениваются в объеме около 2,3 млрд рублей собственных и привлеченных средств. С учетом строительства и эксплуатации трех очередей общая сумма вложений составит около 7 млрд рублей.

На данный момент инвестиции АО «ВЕРТЕКС» на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» превышают 4,5 млрд рублей с получения статуса резидента особой экономической зоны в 2010 году.

Общая площадь 4-этажного здания третьей очереди инновационно-производственного комплекса составит около 29 000 м2. Это второй производственный корпус, первый располагается в здании первой очереди, открытой в 2015 году. Общая площадь фармкомплекса с учетом трех очередей составит около 58 000 м2. Площадь первой очереди — около 22 000 м2, площадь второй очереди – около 7 000 м2. О строительстве второй очереди – лабораторно-складском корпусе – компания сообщила в мае 2018 года.

«Мы масштабно мыслим и продолжаем реализацию грандиозного проекта. Практически с учетом второй и третьей очередей за год мы построим более 36 000 м2. Компании необходимы дополнительные мощности в соответствии с запланированным объемом выпуска продукции и расширением ассортимента. Это будет способствовать повышению доступности российских лекарств пациентам, созданию инновационных препаратов и росту объема производства косметической продукции», — комментирует Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

Завершить работы и ввести в эксплуатацию здание третьей очереди планируется в первом полугодии 2019 года. На новых мощностях предполагается размещение производства твердых и мягких лекарственных препаратов и косметических средств. При выходе производства на полную мощность потенциальный объем выпуска готовой продукции на инновационно-производственном комплексе компании составит более 200 млн упаковок в год.

Проект третьей очереди, как и всего фармкомплекса, реализуется в соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной практики GMP. Площадь расположенных в новом здании «чистых» помещений составит более 8 700 м2. Общая площадь «чистых» помещений инновационно-производственного комплекса будет около 13 000 м2.



gmpnews