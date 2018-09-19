Краевые фармацевтические предприятия не заинтересовались созданием биотехнологического кластера

Краевые фармацевтические предприятия не заинтересовались созданием регионального биотехнологического промышленного кластера. Об этом на заседании комитета краевого законодательного собрания по промышленности, экономической политике и налогам сообщил руководитель регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.

«Компания «Медисорб» ответила, что заинтересована в участии в деятельности кластера, но не в управлении им. Пермский филиал «Микроген» на запрос не ответил, но в ходе устных переговоров была получена информация о незаинтересованности в деятельности кластера. Таким образом, в настоящее время, в Пермском крае биотехнологический кластер не формируется», – пояснил господин Чибисов.

kommersant