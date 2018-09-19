При регистрации лекарств предлагается доказывать их реальную эффективность

Объем товарной номенклатуры на российском фармрынке завышен, считает председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического Союза Дмитрий Чагин.

Выступая на бизнес-бранче ИД «Коммерсант», посвященном вызовам и перспективам фармрынка, эксперт отметил, что в настоящее время на рынке обращается порядка 25 тысяч наименований препаратов, причем порой возникают ситуации, когда в рамках одного наименования «болтаются более 100 МНН, и мы никак не можем в этом разобраться».

«Конечно, такого быть не должно», – высказал свое мнение г-н Чагин.

В этой связи он предложил доработать порядок регистрации лекарств таким образом, чтобы производители доказывали их реальную, а не декларируемую эффективность.

Докладчик также привел примеры из практики развитых государств.

«В ряде таких стран вы с большим трудом зарегистрируете четвертый или пятый дженерик при наличии дженериков, включенных в определенные стандарты лечения», –отметил эксперт.

Сергей Рякин

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