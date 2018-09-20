Эксперты рынка БАД России и Казахстана договорились совместно заняться вопросами интернет-торговли БАД в странах ЕАЭС

CРО «Союз производителей БАД» и Ассоциация ученых, производителей, поставщиков БАД и специализированных продуктов питания (Казахстан) подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества сторон в области реализации проектов по таможенному законодательству в сфере обращения БАД, защиты интересов потребителей, производителей и других участников отрасли на территории РФ, Республики Казахстан и в рамках Евразийского экономического союза.

Соглашением также закрепляется стремление объединений к согласованной выработке единой позиции по актуальным проблемам технического регулирования.

«Среди первостепенных задач, которые мы планируем реализовать совместно с коллегами из Казахстана, – экспертная работа в рамках предстоящих изменений в технические регламенты ЕАЭС в части обращения БАД к пище. Этот вопрос планируется рассмотреть на площадке ЕЭК до конца года. Второе важное направление нашей совместной работы – проработка вопроса по развитию интернет-торговли БАД. В некоторых странах-союзницах такой возможности пока нет, поэтому мы считаем важным гармонизировать единые правила на территории всего ЕАЭС», – рассказал «ФВ» исполнительный директор СРО БАД Александр Жестков.

Кроме того партнеры намерены в рамках противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции содействовать решению задачи по формированию общего реестра методических указаний по определению в составе БАД или другой пищевой продукции незаявленных компонентов и субстанций.

«Сегодня сложилась ситуация, когда у надзорного ведомства одного государства– члена ЕАЭС –есть утвержденная методика, но ведомство другой страны не может ею воспользоваться. Приходится разрабатывать и утверждать собственную. Унификация процесса позволит гораздо быстрее решать проблемы оборота фальсификата», – добавил эксперт.

Оксана Баранова

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