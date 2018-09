«Протек», «Катрен» и ФК «Пульс» вошли ТОП-100 рейтинга крупнейших компаний России Эксперты рынка БАД России и Казахстана договорились совместно заняться вопросами интернет-торговли БАД в странах ЕАЭС » НКО: «необоснованный» патент на препарат для лечения гепатита C укрепляет монополию Gilead Европейское патентное бюро (EPO) признало обоснованной патентную защиту дорогостоящего препарата для лечения гепатита C Sovaldi компании Gilead («Гилеад»), которая, по утверждению гуманитарной некоммерческой организации (НКО) Médecins du Monde, блокирует доступ пациентов к приемлемому по стоимости лечению, сообщает In-Pharma Technologist. На прошлой неделе НКО Médecins du Monde вместе с Médecins Sans Frontières и другими организациями из 17 стран подвергли сомнениям правомерность патента на фармсубстанцию в составе препарата Sovaldi (sofosbuvir) для лечения гепатита C. Sovaldi был зарегистрирован в США в декабре 2013 г., а в Европе – в январе 2014 г. для лечения пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита C. В момент регистрации препарат уже подвергся критике за слишком высокую цену, составлявшую около 1 тыс. долл. (857 евро) за таблетку. 14 сентября 2018 г. EPO признало обоснованность патента № 2,604,620, несмотря за заявления Médecins du Monde о якобы «неактивности» активного ингредиента и, следовательно, необоснованности патента. По заявлению Médecins du Monde, патент «способствует сохранению монопольного положения Gilead и лишает тысячи пациентов в Европе возможности получить лечение по доступной цене». В заявлении НКО говорится также о том, что решение патентного ведомства показывает, как фармкомпании злоупотребляют возможностями патентной системы, используя патенты только в своих интересах вместо их первоначальной цели: патенты были созданы для повышения уровня благосостояния общества. По данным компании Gilead, ее линейка препаратов для лечения гепатита C, включающая в себя Sovaldi, Harvoni, Epclusa и Vosevi, изменила подходы к лечению инфекций, вызываемых вирусом гепатита C. Татьяна Кублицкая

