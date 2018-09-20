«Протек», «Катрен» и ФК «Пульс» вошли ТОП-100 рейтинга крупнейших компаний России

№ п/п Место в рейтинге Компания Выручка, млрд руб. Прибыль, млрд руб. 1 48 Протек 258 (+7%) 5,880 (-4%) 2 52 Катрен 243 (+2) 1,420 (-44%) 3 88 ФК «Пульс» 150 (+15%) 1, 232 (-34%) 4 173 Фармстандарт 70 (+13%) 8, 002 (-43%) 5 193 СИА Интернейшнл 61 (+31%) 0,036 6 201 Р-Фарм 57 (-10%) 3,544 (-47%) 7 206 Байер 54 (+12%) 0, 711(-56%) 8 219 Фармперспектива 49 (+27%) 0,321 (+28%) 9 221 Санофи Россия 49 (+9%) 2,227 (+3%) 10 256 Фармкомплект 41 (+12%) 0,261 (+18%) 11 315 Эбботт 33(+2%) 0,105 (-92%) 12 338 Тева 31 (+27%) — 0,179 13 364 Отисифарм 28 (+6%) 7,225 (+17%) 14 365 Такеда Фармасьютикалс 28 (+18%) 0,398 (-8%) 15 386 Берлин-Хеми/А. Менарини 26 (+8%) 0,784 (-45%) 16 396 Нижфарм 26 (+8%) 2,822 17 404 Сандоз 24 (+6%) 0,253 18 410 Годовалов 24 (+28%) 0,144 (+99%) 19 417 Астразенека Фармасьютикалз 23 (-3%) 0,756 (+52%) 20 440 Нацимбио 21 (+65%) -0,090 21 453 Крка Фарма 20 (+8%) 0,086 (-72%) 22 490 Берингер Ингельхайм 18 (-6%) 1,327 (+287%) 23 492 Новартис Фарма 18 (+32) -0,351 24 497 ГлаксоСмитКляйн Хелскер 18 (+62%) -0,128

Всего в топ-500 вошло 25 компаний, представляющих фармацевтическую отрасль. Кроме того, несколько фармацевтических компаний отнесены к сфере торговли: «Аптечная сеть 36,6» (222 место, выручка 48 (+5%) млрд руб., убыток – 13 млрд руб.; «Эркафарм» (253 место, выручка 42 млрд руб. (+74%), прибыль 0,855 (+13%)); «Нео-Фарм» (выручка 20 млрд руб. (+58%), прибыль 0,143 (+19%)).

Стоит отметить, что компания «Эркафарм» является лидером роста: за год компания переместилась с 390 на 253 место.

459 место в рейтинге занимает компания «Астеллас Фарма», которая отнесена к отрасли «Дистрибуция». Компания показала выручку 20 млрд руб. (+0%), прибыль 0,387 млрд руб.

Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — фармацевтическая компания «Роста», покинувшая список с 209-го места.

Елена Сидорова

pharmvestnik