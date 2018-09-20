«Протек», «Катрен» и ФК «Пульс» вошли ТОП-100 рейтинга крупнейших компаний России

РБК в четвертый раз публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. В первую сотню рейтинга вошли три фармкомпании: «Протек» 48 место, «Катрен» 52 место и ФК «Пульс» 88 место. Напомним, что эти же компании входили в первую сотню прошлогоднего рейтинга РБК, занимая 48-е, 52-е и 88-е места соответственно.
|№ п/п
|Место в рейтинге
|Компания
|Выручка, млрд руб.
|Прибыль, млрд руб.
|1
|48
|Протек
|258 (+7%)
|5,880 (-4%)
|2
|52
|Катрен
|243 (+2)
|1,420 (-44%)
|3
|88
|ФК «Пульс»
|150 (+15%)
|1, 232 (-34%)
|4
|173
|Фармстандарт
|70 (+13%)
|8, 002 (-43%)
|5
|193
|СИА Интернейшнл
|61 (+31%)
|0,036
|6
|201
|Р-Фарм
|57 (-10%)
|3,544 (-47%)
|7
|206
|Байер
|54 (+12%)
|0, 711(-56%)
|8
|219
|Фармперспектива
|49 (+27%)
|0,321 (+28%)
|9
|221
|Санофи Россия
|49 (+9%)
|2,227 (+3%)
|10
|256
|Фармкомплект
|41 (+12%)
|0,261 (+18%)
|11
|315
|Эбботт
|33(+2%)
|0,105 (-92%)
|12
|338
|Тева
|31 (+27%)
|— 0,179
|13
|364
|Отисифарм
|28 (+6%)
|7,225 (+17%)
|14
|365
|Такеда Фармасьютикалс
|28 (+18%)
|0,398 (-8%)
|15
|386
|Берлин-Хеми/А. Менарини
|26 (+8%)
|0,784 (-45%)
|16
|396
|Нижфарм
|26 (+8%)
|2,822
|17
|404
|Сандоз
|24 (+6%)
|0,253
|18
|410
|Годовалов
|24 (+28%)
|0,144 (+99%)
|19
|417
|Астразенека Фармасьютикалз
|23 (-3%)
|0,756 (+52%)
|20
|440
|Нацимбио
|21 (+65%)
|-0,090
|21
|453
|Крка Фарма
|20 (+8%)
|0,086 (-72%)
|22
|490
|Берингер Ингельхайм
|18 (-6%)
|1,327 (+287%)
|23
|492
|Новартис Фарма
|18 (+32)
|-0,351
|24
|497
|ГлаксоСмитКляйн Хелскер
|18 (+62%)
|-0,128
Всего в топ-500 вошло 25 компаний, представляющих фармацевтическую отрасль. Кроме того, несколько фармацевтических компаний отнесены к сфере торговли: «Аптечная сеть 36,6» (222 место, выручка 48 (+5%) млрд руб., убыток – 13 млрд руб.; «Эркафарм» (253 место, выручка 42 млрд руб. (+74%), прибыль 0,855 (+13%)); «Нео-Фарм» (выручка 20 млрд руб. (+58%), прибыль 0,143 (+19%)).
Стоит отметить, что компания «Эркафарм» является лидером роста: за год компания переместилась с 390 на 253 место.
459 место в рейтинге занимает компания «Астеллас Фарма», которая отнесена к отрасли «Дистрибуция». Компания показала выручку 20 млрд руб. (+0%), прибыль 0,387 млрд руб.
Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — фармацевтическая компания «Роста», покинувшая список с 209-го места.
Елена Сидорова
pharmvestnik