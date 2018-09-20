Фонд с участием «Р-Фарм» продал Allergan компанию – разработчика ботулотоксина

Фонд RBV Capital, созданный при участии РВК и «Р-Фарм», получит до 10% от продажи ирландской Allergan американской компании Bonti. Первоначальный платеж составит $195 млн, при достижении определенных условий могут последовать дополнительные выплаты.

RBV Capital приобрел часть акций Bonti в декабре 2016 года. У RBV Capital в Bonti – 5–10%, как и в большинстве случаев портфельных инвестиций фонда, рассказал «Коммерсанту» управляющий партнер RBV Capital Алексей Конов. С конца 2015 года, по словам Конова, RBV Capital вложила в Bonti $3-4 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) только после первого транша Allergan составит для фонда 120%.

Bonti специализируется на клинических исследованиях, разработке и коммерциализации нейротоксинов для эстетического и терапевтического применения. С приобретением Bonti Allergan получает международные права на разработку двух препаратов на основе ботулотоксинов серотипа Е, находящихся во второй фазе клинических исследований. Ботулотоксин начинает действовать в течение нескольких часов после введения и обладает продолжительностью действия от двух до четырех недель.

В 2016 году RBV Capital продал Allergan компанию по разработке офтальмологических препаратов RetroSense Therapeutics, также заработав на вложениях в нее. Первый платеж составил $60 млн, общая сумма сделки с учетом всех последующих выплат – $550 млн.

RBV Capital создан в 2014 году при участии «Р-Фарм» Алексея Репика и государственного фонда РВК. По словам Алексея Конова, доля «Р-Фарм» в фонде составляет около 51%.

Источник: Коммерсант

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