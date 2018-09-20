«Акрихину» одобрили льготный займ на оборудование для маркировки

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил пять проектов в Московской, Курской, Пензенской областях, Республике Татарстан и ЯНАО на общую сумму займов 603 млн рублей, при этом общая стоимость проектов превысит 1,76 млрд рублей.

Среди одобренных проектов — АО «Акрихин» из Старой Купавны Московской области. Компания получила одобрение займа на 50 млн рублей по специальной программе «Маркировка лекарств».

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews